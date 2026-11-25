SERMAYE piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan soruşturmada tutuklanan ve 18 gündür cezaevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi.