Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre, kredi kartı azami faiz oranlarının belirlenmesinde esas alınan referans oran, kasım ayındaki yüzde 3,11 seviyesinden aralık ayı için yüzde 2,94'e düşürüldü. Referans orandaki düşüşe paralel olarak kredi kartı işlemlerinde dönem borcuna göre uygulanan azami faiz oranları da aşağı çekildi. Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin liranın altında olan kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e indirildi.

ARALIKTA BAŞLIYOR

Dönem borcu 30 bin lira ile 180 bin lira arasında bulunan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e düşürüldü. Dönem borcu 180 bin liranın üzerinde olan kredi kartları ile dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartlarında uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e çekildi. Öte yandan, nakit çekim veya kullanım işlemleri ile kredili mevduat hesaplarında (KMH) geçerli olacak azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e geriledi. Uygulama, 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.