ALIŞVERİŞLERDE "bilgi fişi" uygulamasına son verildi, yazar kasalardan doğrudan elektronik belge oluşturulabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektronik belge düzenlemelerinde değişikliğe gidilerek, alışverişlerde yeni nesil yazar kasalardan bilgilendirme amaçlı düzenlenen "bilgi fişi" uygulamasına son verildi. Tebliğle, e-belge düzenleyebilen yeni nesil yazar kasa kullanan işletmeler, satışlarına yönelik faturaları, harici bir bilgisayar, tablet veya ek yazılıma ihtiyaç duymadan yazar kasalar üzerinden düzenleyebilecek.