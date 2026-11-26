2027 Ocak emekli maaşı zammı için milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli maaşlarına yeni yılda ne kadar artış yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte 2027 Ocak zammına ilişkin son hesaplamalar ve güncel tahminler...
EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek zam düzenlemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, mevcut yasal maaş artışlarına ek iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Hazırlanacak düzenlemede emeklilerin ekonomik koşullarının yanı sıra gelir dağılımındaki farklılıkların da dikkate alınacağı belirtildi.
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR EK ZAM GELECEK?
Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zammın oranı ve kapsamı henüz netlik kazanmadı. Seyyanen ödeme yapılıp yapılmayacağı, en düşük emekli aylığının hangi seviyeye yükseltileceği ve düzenlemeden hangi emekli gruplarının yararlanacağı konusunda ise resmi bir rakam açıklanmadı. Bakanlık tarafından sürdürülen çalışmanın mali boyutunun da değerlendirildiği belirtilirken, emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik düzenlemenin ayrıntılarının teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YÜZDE 10 ZAM VE 5 BİN TL SEYYANEN ARTIŞ FORMÜLÜ
Emekli maaşlarına yönelik gündeme gelen formüllerden ilki, enflasyon artışına ek olarak 5 bin TL seyyanen zam yapılmasını içeriyor. Bu senaryoya göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 10 zam uygulanması halinde aylık tutar 25 bin 907,20 TL'ye yükselecek. Bu rakama 5 bin TL seyyanen ödeme eklenmesi durumunda ise en düşük emekli aylığı 30 bin 907,20 TL'ye ulaşacak. Böylece toplam artış yaklaşık yüzde 31,23 olacak.
EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 10-15 REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Gündemdeki bir diğer zam senaryosu ise emeklilere refah payı verilmesi. Bu formülde yasal enflasyon artışına ek olarak yüzde 10 ila 15 arasında refah payı uygulanması değerlendiriliyor. Yüzde 10 enflasyon beklentisiyle birlikte hesaplandığında toplam zam oranının yüzde 20 ile yüzde 25 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak refah payına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
PRİM GÜN SAYISINA GÖRE KADEMELİ ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşları için değerlendirilen seçenekler arasında prim gün sayısına göre kademeli artış modeli de bulunuyor. Bu formülde emeklilerin çalışma süreleri ve ödedikleri primler dikkate alınarak farklı oranlarda iyileştirme yapılması gündeme geliyor. Buna göre 3 bin 600 gün prim ödeyen emekliler ile 7 bin gün ve üzerinde primi bulunan emeklilere farklı tutarlarda ek ödeme yapılması değerlendiriliyor. Öte yandan mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının ocak ayında hangi seviyeye çıkarılacağı henüz açıklanmadı.