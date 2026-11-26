Haberler Ekonomi EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2027 | Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar zamlanacak? EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2027 | Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar zamlanacak? SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Yeni yıl yaklaşırken enflasyon verileri doğrultusunda zam beklentileri ve maaş artışı tahminleri de netleşmeye başlıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? 2027 Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son zam tahminleri ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar... HABER MERKEZİ









2027 Ocak emekli maaşı zammı için milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli maaşlarına yeni yılda ne kadar artış yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte 2027 Ocak zammına ilişkin son hesaplamalar ve güncel tahminler...

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek zam düzenlemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama geldi. Emeklilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, mevcut yasal maaş artışlarına ek iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Hazırlanacak düzenlemede emeklilerin ekonomik koşullarının yanı sıra gelir dağılımındaki farklılıkların da dikkate alınacağı belirtildi. EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR EK ZAM GELECEK? Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zammın oranı ve kapsamı henüz netlik kazanmadı. Seyyanen ödeme yapılıp yapılmayacağı, en düşük emekli aylığının hangi seviyeye yükseltileceği ve düzenlemeden hangi emekli gruplarının yararlanacağı konusunda ise resmi bir rakam açıklanmadı. Bakanlık tarafından sürdürülen çalışmanın mali boyutunun da değerlendirildiği belirtilirken, emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik düzenlemenin ayrıntılarının teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.