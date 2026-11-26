Maktulün annesi Nuriye Bölükbaş, sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederek, "Kızımın intihar etmediğine eminim. Davanın hala karara bağlanmaması beni çok üzüyor. Bugün dinlenilen tanıkla daha önce konuştuğumuzda bugün söylediklerinin tam tersini söylemişti." ifadelerini kullandı. Sanık Emre T. ise suçlamaları reddederek, "Maddi gerçekler açıkça ortada. Ailenin acısı var anlıyorum ama alnım ak." dedi. Sanığın mevcut adli kontrol durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.





OLAY

Duygu Bölükbaş, 3 Kasım 2022'de, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuştu. İfadeleri alınan Emre T. ve halası S.T, Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.



Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda, Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun üzerine Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Mahkeme, 30 Mayıs 2025'teki karar duruşmasında Emre T. ve halası S.T. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı vermiş, karar itiraz üzerine istinafa taşınmıştı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının ve Bölükbaş'ın ailesinin itirazı üzerine dosyada yaptığı incelemede bazı eksikliklerin bulunduğunu ve hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek, dosyayı yeniden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.