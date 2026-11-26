Haberler Ekonomi Kredi kartı puanları yıl sonunda silinir mi? 31 Aralık'ta puanlar yanar mı, yeni yıla devreder mi? Kredi kartı puanları yıl sonunda silinir mi? 31 Aralık'ta puanlar yanar mı, yeni yıla devreder mi? Kredi kartıyla yapılan alışverişlerden kazanılan bonus, chip-para ve diğer kart puanlarını biriktiren vatandaşlar, yıl sonu yaklaşırken puanlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Özellikle 31 Aralık öncesinde kredi kartı puanlarının kullanım süresi ve yeni yıla devredilip devredilmeyeceği araştırılıyor. Peki, kredi kartı puanları yıl sonunda silinir mi? Biriken puanlar 2027'ye devreder mi, kullanılmayan puanlar yanar mı? İşte bankaların kredi kartı puanlarına ilişkin merak edilenler... HABER MERKEZİ









Kredi kartlarında biriken puanların yıl sonunda silinmesi konusunda tüm bankalar için geçerli ortak bir uygulama bulunmuyor. Puanların kullanım süresi, hangi kampanyadan kazanıldığına ve bankanın belirlediği koşullara göre değişebiliyor.

Bazı bankaların alışverişlerden kazanılan standart kart puanları süresiz kullanılabilirken, kampanya kapsamında verilen puanlar belirli bir tarihe kadar geçerli olabiliyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihi geldiğinde bütün kart puanlarının otomatik olarak silindiğini söylemek doğru değil. KART PUANLARININ SON KULLANMA TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR? Kart sahipleri, biriktirdikleri puanların geçerlilik süresini bankalarının mobil uygulamaları, internet şubeleri veya müşteri hizmetleri üzerinden kontrol edebiliyor. Özellikle kampanyalardan kazanılan puanların son kullanım tarihlerinin takip edilmesi önem taşıyor.