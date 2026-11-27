AVRUPA Birliği'nin (AB) hibrit otomobil ithalatına getirdiği geçici kota uygulamasının, Türkiye'nin otomotiv yatırımlarını çekme gücünü ve sanayi üretimini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Uysal, Türkiye'ye ayrılan 126 bin 320 araçlık kotanın yetersiz olduğunu belirterek, uygulamanın otomotiv yan sanayisi ile demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerinde de kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uysal, Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında Avrupa pazarına erişiminin yabancı yatırımcılar açısından önemli bir avantaj olduğunu vurgulayarak, kota uygulamasının bu avantajı zayıflatacağını ifade etti Kararın yalnızca otomotiv ana sanayisini değil, tedarik zincirini de etkileyeceğine dikkat çeken Uysal, Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 41,5 milyar dolarlık otomotiv ihracatının 15,8 milyar dolarını yan sanayinin oluşturduğunu hatırlattı.

PAZAR KAYBI YAŞANABİLİR

Otomotiv üretimindeki olası daralmanın demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerinde de müşteri ve pazar kaybına neden olabileceğini kaydeden Uysal, Türkiye'nin Avrupa sanayi ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uysal, Türkiye'nin hibrit otomobil kotasından muaf tutulmasını, bunun mümkün olmaması halinde planlanan yeni yatırımların da kota hesabına dahil edilmesini istedi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumların AB nezdinde diplomatik girişimlerde bulunması çağrısı yaptı.