APARTMAN ve site aidatlarında 2027 yılında enerji maliyetleri nedeniyle artış yaşanabileceği uyarısı yapıldı. TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır, elektrik ve doğal gaz tarifelerindeki yeni düzenlemelerin işletme bütçelerini doğrudan etkileyeceğini belirterek, yönetimlerin bütçelerini yalnızca enflasyon oranına göre hazırlamaması gerektiğini söyledi. EPDK'nın kararıyla 1 Ocak 2027'den itibaren mesken abonelerinin yıllık son kaynak elektrik tüketim limiti 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülecek. Düzenleme, asansör, hidrofor, kalorifer ve ortak alan aydınlatmaları gibi ortak kullanım alanlarını da kapsıyor. Doğal gazda ise kademeli tarifede belirlenen tüketim sınırının aşılması halinde ilgili ayın toplam tüketimi ikinci kademe üzerinden ücretlendiriliyor.