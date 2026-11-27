Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.
Kontağı çevirmeden önce mutlaka göz atın! Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar sürerken motorinin ardından gözler benzin tabelalarına kilitlendi. Peki, 27 Kasım Cuma günü itibarıyla istasyonlarda yeni bir zam ya da indirim var mı? İşte güncel pompa rakamları...
Son olarak; 21 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 2.95 TL indirim yapıldı.
26 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4.32 TL indirim yapıldı
PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 68.40 TL
Motorinin litresi: 84,60 TL
LPG: 50.70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 68.20 TL
Motorinin litresi: 84.50 TL
LPG: 50.10 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 69.40 TL
Motorinin litresi: 85.70 TL
LPG: 50.79 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 69.60 TL
Motorinin litresi: 86.00 TL
LPG: 50.70 TL