Kontağı çevirmeden önce mutlaka göz atın! Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar sürerken motorinin ardından gözler benzin tabelalarına kilitlendi. Peki, 27 Kasım Cuma günü itibarıyla istasyonlarda yeni bir zam ya da indirim var mı? İşte güncel pompa rakamları...