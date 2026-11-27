BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi yönündeki talimatıyla başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak kritik toplantıda zam formülleri ve maliyet hesapları değerlendirilecek. Seyyanen zam mı yoksa oransal artış mı yapılacağına ilişkin seçenekler masaya yatırılırken, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılması hedefleniyor. Düzenlemenin çerçevesinin netleştirilmesinin ardından yasa teklifinin bütçe görüşmeleri sonrasında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

30 BİN LİRA SEVİYESİ

TOPLANTIYA ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin de katılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan zam alternatifleri ve etki analizleri değerlendirilecek. Emekli aylıklarına yapılacak artışın seyyanen mi yoksa oransal mı olacağı, maliyet hesapları doğrultusunda şekillenecek. Hangi formül üzerinde uzlaşılırsa uzlaşılsın, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor. Çalışmada yalnızca aylıkların artırılması değil, mevcut emeklilik sistemindeki prim farklılıklarının da ele alınması planlanıyor. AK Partili kurmaylar, mevcut uygulamada 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücret üzerinden 7-8 bin gün prim ödeyenlerin aynı emekli aylığını alabildiğine dikkat çekiyor. Yeni düzenlemenin söz konusu farklılığı da giderecek şekilde hazırlanması hedefleniyor. Toplantıdan çıkacak sonuçlar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Nihai kararın ardından yasa teklifi hazırlanarak TBMM Başkanlığına iletilecek. Meclis Genel Kurulunda 7 Aralık'ta başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmelerinin 20 Aralık'ta tamamlanmasının ardından emekli düzenlemesinin gündeme alınması planlanıyor.