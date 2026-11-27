TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin tarımsal üretime katılmasının önündeki sermaye engelini kaldırmak için yeni bir garanti mekanizması üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Buna göre gençler, banka teminatı gösteremeseler bile üretim için finansmana ulaşabilecek. Yumaklı, bankalara teminat gösteremeyen gençlerin de tarımsal üretim için kredi ve sermaye imkanına kavuşmasını sağlayacak bir garanti modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Son üç yılda tarımsal desteklerden yararlanan gençlerin sayısının yüzde 40, kadın üreticilerin sayısının ise yüzde 12,7 arttığını bildirdi. Tarımsal üretim planlamasının su kaynakları esas alınarak üç yıllık dönemler halinde yapıldığını belirten Yumaklı, tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl 12,6 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini açıklayan Yumaklı, üreticilere toplam 231,5 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.