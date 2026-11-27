Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda İzmir Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Körfez'de kirliliğin giderilmesi için yürütülen çalışmaların yeni bir aşamaya taşınacağını belirten Kurum, dip çamuru temizliğinin başlatılacağını duyurdu. Dijital ikiz ve modelleme çalışmalarıyla körfezdeki kirlilik sorununun bütün yönleriyle ortaya konulduğunu ifade eden Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte izlenecek yol haritasının da oluşturulduğunu kaydetti. Körfezin yeniden temiz sağlıklı bir deniz ekosistemine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Kurum, "İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz. Güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklama, uzun süredir kirlilik ve kötü koku sorunuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nin temizliğinde yeni bir dönemin başlayacağı şeklinde değerlendirildi.
SIFIR ATIK MAVİ HAREKETİ
Bakan Murat Kurum, açıklamalarında denizlerin temizlenmesine yönelik diğer çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında denizlerden yaklaşık 400 bin ton çöpün temizlendiğini açıklayan Kurum, Marmara Denizi'nde 150 noktada ve arıtma tesislerinde kirlilik takibinin sürdüğünü bildirdi. İzmit Körfezi'nde ise yaklaşık 900 olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda dip çamurunun çıkarıldığını belirtti.
SOSYAL KONUT PROJELERİ
Sosyal konut projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını açıkladı. İstanbul'da hayata geçirilen ilk kiralık sosyal konut modelinde ise bin 71 konutun tamamlandığını belirten Kurum, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.