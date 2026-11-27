TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, son günlerde kamuoyuna yansıyan ticari işlemler ve kayyım iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Olgaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ile gerçekleştirilen ticari işlemler üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Birlik Yönetim Kurulu, haklarında yapılan haber ve paylaşımların kurumsal itibarı zedelediğini ileri sürdü. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, hakkında çıkan kayyum iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Birlik yönetimi, yönetim ve temsil kayyımı atanmadığını, yalnızca olağan işletme faaliyetleri dışındaki işlemlerin denetlenmesi amacıyla bir Yeminli Mali Müşavirin görevlendirildiğini açıkladı. Açıklamada, S.S. 131 Nolu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi tarafından açılan davada, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yönetim ve temsil kayyumu taleplerini reddettiği belirtildi. Mahkemenin yalnızca denetim amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldığı ifade edildi. Davaya konu 57 milyon TL'lik avansın yaklaşık 45 milyon TL'sinin tahsil edildiğini açıklayan Birlik, kalan alacağın tahsili için icra takipleri ve hukuki işlemlerin sürdüğünü duyurdu. Konunun genel kurulda delegelere aktarıldığını ve yönetim kurulunun ibra edildiğini belirten TARİŞ yönetimi, ticari faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.