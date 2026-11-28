TÜRKİYE'NİN ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da enerji üretimi için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay birinci güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmesi, santralin ise 2027 Ocak-Şubat döneminde ilk elektriği üretmesi planlanıyor. Santralin işletme sürecinde Türk mühendisler önemli görevler üstlenecek. Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Akkuyu NGS ve proje kuruluşlarında görev yapan 320'den fazla Türk çalışanın Rus üniversitelerinden mezun olarak göreve başladığını açıkladı. Terentyeva, Rusya'da yaklaşık 100 Türk öğrencinin daha eğitim gördüğünü belirterek, önümüzdeki dönemde bu sayıya 70 öğrencinin daha ekleneceğini söyledi.