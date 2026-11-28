Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmelerin ardından 28 Kasım Cumartesi sabahı pompa fiyatları yeniden gündemde. Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında değişiklik olup olmadığını araştıran sürücüler için il il güncel liste açıklandı. İşte bugünün akaryakıt fiyatları…
Kasım ayının son hafta sonuna girilirken özellikle şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki güncel pompa fiyatlarını araştırıyor. Akaryakıt giderleri, bireysel araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık, lojistik, tarım ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin de maliyetlerini doğrudan etkiliyor.
28 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatlar
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,40 TL
Motorin (Mazot): 84,60 TL
LPG (Otogaz): 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 68,30 TL
Motorin (Mazot): 84,50 TL
LPG (Otogaz): 50,10 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,40 TL
Motorin (Mazot): 85,70 TL
LPG (Otogaz): 50,79 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 69,70 TL
Motorin (Mazot): 86,00 TL
LPG (Otogaz): 50,70 TL