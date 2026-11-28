Binalardaki yangın güvenliği sistemlerinde 1 Ocak 2028 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Yeni kurallara göre, yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi kurulması zorunlu olacak. Bu yükümlülük mevcut binaları da kapsayacak. Konutlardan hastanelere, okullardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yapıyı kapsayan yeni Bina Yangın Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. 148 maddeden ve 15 ekten oluşan düzenleme 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girecek. Yeni yönetmeliğe göre, yangın güvenliği koşullarına uygun olmayan projeler ilgili idareler tarafından onaylanmayacak ve bu yapılara ruhsat verilmeyecek. Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, diğer tesisat projelerinden ayrı olacak şekilde hazırlanacak.

KAPASİTEYE GÖRE SINIR

Yangınla ilgili projeler, gerekli durumlarda itfaiye teşkilatının veya yangın güvenlik uzmanlarının görüşü alınarak ilgili idare tarafından incelenecek. Gerçekleştirilecek incelemelerde; yangından kaçış yollarının sayısı, genişliği ve uzunluğu; söz konusu binanın kullanım amacı, kat sayısı, yüksekliği ve kullanıcı kapasitesine göre belirlenecek. Yeni yönetmeliğin getireceği kurallara göre, yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemi kurulması gerekecek. Mevcut binalarda da bu sistemlerin yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde kurulması zorunlu olacak. Konaklama, sağlık, eğitim, ticaret, sanayi ve depolama amaçlı yapılarda ise yapı yüksekliği ve inşaat alanına göre farklı yükümlülükler uygulanacak. Duman tahliye sistemleri, yangın merdivenlerinin korunması, acil durum asansörleri ve yangına dayanıklı yapı malzemeleri için de ayrıntılı şekilde teknik standartlar getirildi.