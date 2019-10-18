Faiz indi, kredili konut satışları yüzde 410 arttı

Merkez Bankası’nın Temmuz’daki faiz indiriminin ardından düşen konut kredi faizleri, Eylül’de etkisini gösterdi. Geçen ay kredili konut satışları yüzde 410.2 arttı

Eylül'de Türkiye genelinde satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.4, bir önceki aya göre yüzde 33 artarak 146 bin 903 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 oranında artış göstererek 57 bin 811'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4 olarak gerçekleşti. Eylül'de satılan birinci el konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393 olarak gerçekleşirken toplam konut satışları içindeki payı yüzde 35'e düştü. Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 25.6 azalarak 4 bin 177 oldu. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının önderliğinde başlayan konut kredi faizlerindeki indirimin somut etkisinin eylül ayında net bir şekilde hissedildiğini belirterek "İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 39.4'e çıktı. Özel sektörlerin de konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına düşürmesi halinde bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.



100 BİNİ GEÇER



Birinci el konut satışlarının yine ikinci el konut satışlarının altında kaldığını ifade eden Durbakayım, "Düşük faiz fırsatının birinci el konutlara yönlendirilmesinin hem sektörü destekleyen hem de tüketici lehine rekabeti artıracak bir uygulama olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Durbakayım, Barış Pınarı harekatının konut satışlarına olumsuz yansımasını beklemediklerini ve önümüzdeki aylar için yine 100 bin sınırının üzerinde satış rakamları öngördüklerini de sözlerine ekledi.



MALİYETLER ARTIYOR



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kamu bankalarının konut kredilerinde faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmesiyle bir süredir ertelenen konut talebinin alıma döndüğünü söyledi. Bu dönemde konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerektiğini öne süren Elmas, "Maliyet artışlarının ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu fiyat ve oranlardan yararlanarak ciddi bir kazanç elde edeceklerdir" açıklamasında bulundu.



'1 MİLYONU GEÇERİZ'



Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu ise Ağustos'ta yükselme trendine giren konut satışlarının Eylül'de 150 bin bandına çıkmasının yılsonunda 1 milyon satış adedine ulaşılabileceğine işaret ettiğini belirtti. Buradaki en önemli parametrenin kredi faiz indiriminin etkilerinin anında hissedilmiş olması olduğunu kaydeden Erkurtoğlu, "Kredili satışlardaki yüzde 410'luk artış, konut alıcısının konut üreticilerinin kampanya modellerinden ziyade bankalara yöneldiğini ispatlıyor" şeklinde konuştu. İkinci el konutların birinci elden daha fazla el değiştirdiğine dikkat çeken Erkurtoğlu, şunları söyledi: "Bunda en büyük etken 1 milyon lira bandındaki konut fiyatlarının hala konut alıcısı çok pahalı olması. Bir önceki döneme göre, inşaat maliyetlerindeki ortalama yüzde 60'lık artışı ve büyükşehirlerdeki arsa sorununu göz önüne alacak olursak, 2020'de daha az konut üretilecek ve bu konutlar da bugünkü fiyatlardan daha yüksek olacaktır."