Bodrum’a TOKİ konutları geliyor!

Türkiye'nin 81 ilinde 151 konut çalışması başlatan TOKİ, Bodrumda da konut inşaa etmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların konut yapabilmeleri için hazine arazilerini satışa çıkaracak.
Son dakika...TOKİ Bodrum'da Toplu Konut çalışmalarına başladı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı hazine arazilerini satışa mı çıkarıyor? Türkiye'nin 81 ilinde 151 konut çalışması başlatan TOKİ, Bodrumda da konut inşaa etmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların konut yapabilmeleri için hazine arazilerini satışa çıkaracak. Planlanan proje kapsamında Bodrumda binden fazla vatandaş konaklayabilecek...
TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin konut inşası planlanıyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı da vatandaşların konut yapabilmesi için hazine arazilerine satışa açacak. Proje kapsamında Bodrum'a da Toplu Konut İdaresince bin kişiden fazla vatandaşın konaklayabileceği konut yapılacağı öğrenildi.
Konut satış fiyatlarında ve kiralardaki fahiş artışların ardından hükümet tarafından düğmeye basıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin birçok ilinde yapılan projelerden birinin de, Bodrum'un Mumcular Mahallesinde yapılması planlanıyor. Projenin detaylarının Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı bildirildi.
Mumcular bölgesinden proje için uygun hazine arazisi belirleme çalışmalarının sürdüğü ve kısa süre içerisinde projenin yapılacağı arazinin belirleneceği kaydedildi. Bodrum'a yapılacak konutlar, Bodrum mimarisine uygun olacak. Bölgede yapılacak konut sayısı henüz net olarak öğrenilemezken, yapılacak konutlarda binden fazla vatandaşın konaklayabileceği bilgisi edinildi.
Başkan Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini Ağustos ayında açıklayacak. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.
Edinilen bilgilere göre, hem arsa hem de konutların satışında, vatandaşa, 15 yıla kadar varan vade seçeneği sunulacak. Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutların yüzde 10 peşinatla satılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacağı belirtiliyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelliler ve emeklilere sosyal konutlarda belirli kontenjan da ayrılacak.