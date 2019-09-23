PAÜ’lü gençler Ege’nin gururu oldu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada birincilik, ‘Hiera 3000’ isimli roketin oldu. Roketi üreten Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, bölgeye büyük gurur yaşattı

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hazar Takımı'nın yaptığı Hiera 3000 isimli roket, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki yüksek irtifa kategorisindeki yarışmada birinci oldu. Üç bin metre yükseğe çıkan roketle birincilik kazanan öğrencilere ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.



BARIŞ VURGUSU

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi ve Hazar Takım Kaptanı Mehmet Serhat Duras, "Yarışmaya 'Yüksek İrtifa Roket Alanı'nda katıldık. Aralık ayından Nisan ayına kadar teorik çalışmalar gerçekleştirdik. Son 3 ayda ise uygulamalı olarak çalışmalarımızı sürdürdük" dedi. 'Hazar' kelimesinin anlamı 'barış' olduğu için takıma bu ismi verdiklerini kaydeden Duras, "Roketimizin adı ise Hiera 3000. Pamukkale'deki antik kent Hierapolis'ten ismi geliyor" dedi.



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Başvuran 570 takımın ilk elemede 79'a, ikinci elemede 36 takıma düşürüldüğünü belirten Duras, "Biz bu 36 ekip arasında 18. ekip olarak uçuşa hak kazandık. Roketi fırlatmayı tam zamanında yaptık ve gövde sağlam olarak yere iniş yaptığı için birinciliği elde ettik. Bundan sonraki hedefimiz roketteki yazılımı güncelleyip geliştirmek" diye konuştu. Pamukkale Üniversite Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yahya Tülek de "Üniversitemizin ve kentimizin ismini tüm Türkiye'ye duyuran bu proje aynı zamanda gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösteren en güzel örnektir" dedi.

HASAN DURNA