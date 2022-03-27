Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran paylaşım! Kızılelma’ya yeni kanat

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.



Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.





Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

GÖREVLERDE GÖZ BEBEĞİ OLACAK

Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.



DÜŞÜK RADAR KESİTİNE SAHİP

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

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