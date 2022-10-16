Selçuk Bayraktar’dan Kızılelma müjdesi: Son aşamalarındayız

Programın ilk gününde sürpriz konuk olarak sahneye çıkan Selçuk Bayraktar, katılımcılara geliştirdikleri insansız hava araçları hakkında bilgi verdi.

2000'li yıllardan itibaren ufak bir ekip olarak Baykar'ın insansız hava araçları serüvenine başladığını anlatan Bayraktar, "2000'li yıllara dönecek olursak drone çok bilinmiyordu. İnsansız hava aracı tanınan bir teknoloji değildi. 20 sene öncesinde 'insansız hava aracı mı olur.' diye bir algı vardı." dedi.

"BAYRAKTAR TB2 DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEDE KULLANILAN İNSANSIZ HAVA ARACI"

Yaptıkları insansız hava araçlarının gelişiminden bahseden Bayraktar, 2007'de ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine milli bir uçak girdiğinin altını çizdi.

Bayraktar, "2009'da Bayraktar TB1 uçtu. 2014'te bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ilk uçuşunu yaptı. Bu uçak, 2015'te Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmat ile donatılması ile birlikte ilk milli SİHA'mız haline geldi. Bizim yolculuğumuz 6 kilo ile başlamıştı. 2019'da 6 tonluk Akıncı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 2021'de de silahlı kuvvetlerin envanterine girdi." diye konuştu.

Bayraktar TB2'nin bugün dünyada en fazla ülkede kullanılan insansız hava aracı olduğunun altını çizen Bayraktar,"Kendi sınıfındaki en meşhur ve gelişmiş insansız hava aracı olarak tüm dünyada takip ediliyor. Akıncı da bir yıldır görevde ve halihazırda onun da ihracat sözleşmeleri imzalandı." ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA'NIN SON AŞAMALARINDAYIZ"

Bayraktar, "20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz. Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim. En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar" diye konuştu.