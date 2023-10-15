WhatsApp aramalara yeni özellik: IP adresini gizlemek artık mümkün

WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarında 'arama' seçeneğinde IP adresini korumaya yarayan yeni özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, IP adreslerini ve konumlarını kötü niyetli kişilerden koruyarak aramalarına ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilecek.

Peki, WP'de IP adresi koruma işlevi şu anda nasıl kullanılır? Bunun için öncelikle Apple kullanıcısıysanız TestFlight uygulamasından iOS WhatsApp beta ve Android telefon kullanıcısıysanız ise Google Play Store'dan WhatsApp beta'nın en son güncellemesini yüklemeniz gerekecek. Yani özellik şu anda yalnızca beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda.

Mesajlaşma platformuna ilişkin en yeni güncellemeleri keşfeden WABetaInfo'nun kaydettiği bu ekran görüntüsüne baktığımızda, gizlilik ayarları ekranına yerleştirilmiş 'Gelişmiş' (Advanced) adında yeni bir bölüm bulunmakta. Bu bölümde, çağrıdaki herkesin IP adresini güvenli bir şekilde WhatsApp sunucuları üzerinden aktararak konumunuzu çıkarmasını kesinlikle zorlaştıran yeni aramada IP adresini koruma seçeneği yer alıyor.

ARAMA KALİTESİNE DİKKAT!

WhatsApp sunucuları üzerinden yapılan bir arama sırasında bağlantınızın şifreleme ve yönlendirme işlemleri nedeniyle, gizli arama aktarma özelliğinden dolayı arama kalitesinin bir miktar etkilenebileceğini unutmayın.

Bu özelliğin, konumunuzu ve IP adresinizi takip etmeye yönelik potansiyel girişimlere karşı, özellikle de bilinmeyen kişilerle bir WhatsApp görüşmesi yaptığınızda, herhangi birinin özel bilgileri takip etmesini çok daha zorlaştırdığından son derece faydalı olduğu aşikar.

Çağrı kalitesinde hafif bir azalma ihtimaline rağmen, bu ek güvenlik katmanı, pek aşina olmadığınız bilinmeyen kişilerle iletişim kurarken bile gizliliğinizin korunmasını garanti edebiliyor.