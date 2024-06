İzmir Şehir Hastanesi Baş Diyetisyeni Dilek Unur, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin yüksek seviyelere çıktığı günler yaşanabileceğine dikkat çekerek ailelere sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Bayramların genel olarak ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların hazırlandığı ve ikramlıkların bol olduğu en önemli günlerden biri olduğunu hatırlatan Unur, etin vücut tarafından sindirimi zor olan doymuş, yağ içeriği yüksek bir besin olduğunu belirtti. Kısa süre içinde rutin et tüketiminin üzerine çıkılmasının özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sorunlar meydana getirebileceğini dile getiren Unur, "Kalp, diyabet, yüksek tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunları görülebilir. Bu yüzden kronik hastalara bayramda et tüketirken çok daha dikkat etmelerini, hekim ya da diyetisyen önerilerinin dışına çıkmamalarını, haftada kabaca ortalama 200 gram kırmızı etin üzerine çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.