FETÖ için milyonlar topladı beraat etti

Konya'da, 10 yıl önce FETÖ'cü emniyet müdürü Anadolu Atayün'ün kumpasıyla düzenlenen "Final" operasyonunda, 232 kişiyle birlikte tutuklanan iş adamı Nusret Argun, 17-25 Aralık'ın ardından cezaevinde FETÖ'den şikâyetçi oldu. Argun, mal varlığına el konulurken sadece FETÖ'nün Konya'daki en önemli isimlerinden Referans Yeminli Mali Müşavirlik firması ortakları Ali Eğemen ve Mustafa Yaman'ın kendisinden sözleşmeyle satın aldığı iki daireye el konulmadığını bildirdi.



Polis Mevlana Üniversitesi'nin kurucu üyesi ve örgütün mütevelli heyetinde olduğu belirlenen Eğemen'de, himmet için kendisine zimmetlenen iş adamlarının listesini ele geçirdi. 15'den fazla iş adamı da himmet verdiğini söyleyince, 23 Mayıs 2015'te örgüt yöneticiliğinden tutuklanan Eğemen'in mal varlığına el konuldu. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi A.İ., "Referans Yeminli Mali Müşavirlik Şirketiyle sözleşme yapanları Maliye Bakanlığı incelemiyordu. Tehdit ederek 80'den fazla şirketle anlaşma yaptılar. İş dünyasının parası FETÖ'ye aktarılırdı" dedi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN"

17 yıl hapsi istenen Eğemen etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmak istedi. Ancak Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Eğemen'i, 9 Kasım 2016'da itirafçı olmadan tahliye etti. Mahkeme MASAK'ın Eğemen ile ilgili "Şirketinde 6 milyon kaynağı belirsiz para artışı, 2 milyon 200 bin lira kaynağı belli olmayan gideri var.Örgüte ait vakfa bağış yaptı ve para akladı. Faaliyetlerine 17-25 Aralık 2013 sonrası yani 2014'te de devam etti" şeklindeki raporunu görmezden geldi. Mahkeme 17-25 Aralık sürecinden sonra, Eğemen'in örgütle ilişkilendirilebilecek eylemlerinin tespit edilemediği, inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.

DİĞER