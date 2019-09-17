DEAŞ'tan Türkiye'ye saldırı tehdidi! Hedefte o üç il var!

Terör örgütü DEAŞ destekçileri, Twitter üzerinden Türkiye'yi tehdit etti. Tehdit mesajında Mali ve Şam’a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. DEAŞ, yayınladığı tehdit mesajında Ankara, Şanlıurfa ve Mardin'i hedef gösterdi.

Terör örgütü DEAŞ destekçileri Twitter'dan Türkiye'ye saldırı tehdidinde bulundu.

'Çok yakında' yazıları yazan DEAŞ'lıler Türkiye'nin çeşitli illerinden el bombaları ve silahlarla fotoğraflar paylaştılar. DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında örgütün farklı cephelerde saldırılara devam edeceğini söylediği öne sürüldü. Bu ses kaydından sonra, içinde Türkiye'nin de olduğu bir çok noktadan örgüt üyelerinin eylem lokasyonu yayınladığı iddia edildi.

Euronews'ten Tuba Altunkaya'nın haberine göre örgütün haber ajansı El Furkan'ın yayınladığı, Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yaklaşık 30 dakikalık ses kaydında "Farklı cephelerde günlük operasyonlara devam edeceğiz" deniliyor.

HEDEFLERİNDE O ÜÇ İL VAR

Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. Kayıtta, Bağdadi olduğu öne sürülen kişi örgüt üyelerine, 'cezaevleri ile kamplarda tutulan DEAŞ'lı tutukluların ve kadınların özgür kalması için ellerinden geleni yapma' çağrısında bulunuyor.

İddianın teyidi halinde, Bağdadi nisan ayından bu yana ilk kez bir mesaj yayınlamış olacak. Bağdadi 5 sene sonra ilk kez nisan ayında kamera karşısına geçerek bir propaganda videosu yayınlamıştı.

Ankara, Şanlıurfa ve Mardin için saldırı tehdidinde bulunuldu.