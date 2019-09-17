İzmir'ide, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İzmir'de bugün (17 Eylül Salı) çoğu ilçede elektrikler kesilecek. İzmir'in 19 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne kadar süreceği merak edilip araştırılıyor. İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? Hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 17 Eylül Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…
İzmir'de alevli gece! Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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