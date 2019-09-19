Buca şimdiden 4’e bölündü

İzmir’de CHP kongrelerinin en çekişmeli geçeceği ilçelerden biri de Buca olacak. Mevcut İl Başkanı ve Tuncay Özkan ekibinin bir cephesini oluşturduğu kongre savaşlarının diğer cephelerinde ise Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kasım Akdağ ekipleri yer alıyor

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (2)

CHP İzmir'de kongre savaşlarının en şiddetlilerinden biri de Buca'da yaşanacak. İlçede bir yandan Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel ittifakı, diğer yandan da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekip çalışıyor. Bu arada CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve eşi Ahmet Kılıç ile ilçenin tanınmış isimlerinden Dr. Oktay Gökdemir beraber hareket ediyor. Yeniden aday olmak isteyen mevcut İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın da yer aldığı bir başka ekip de aday çıkarmak için çalışma yürütüyor. Akdağ'ın yeniden adaylık için hem Özkan hem de Soyer ekibine yakın durarak denge kurmaya çalıştığı kaydediliyor.



TAŞ VE DÜŞENKALKAN



Başkanı Deniz Yücel, kendi siyaset yaptığı ilçe olduğu için Buca'daki kongreye özel önem veriyor. Bu yüzden işi sıkı tutuyor. Yücel, birlikte hareket ettiği Özkan'la Buca İlçe Başkanlığını mutlaka kazanmak istiyor. Bu ekibe Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın da destek verdiği kulislerde konuşuluyor. Yücel ve Özkan'ın Buca'da adaylık için CHP İl Sekreteri Hacer Taş Gültepe ve İl Yönetim Kurulu üyesi Harun Düşenkalkan'ı aday olarak çıkarmayı planladığı iddia ediliyor. Ancak, kulislerde Yücel'in Buca'da bir hayli güç kaybettiği ve hedefine ulaşmasının zor olduğu dillendiriliyor. Bu arada Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Başkan vekili Mustafa Özuslu ile İzmir Milletvekili Murat Bakan ilçede ortak hareket ediyor. Bu ekibin kongre takvimi açıklandıktan sonra adayını belirlemeyi planladığı konuşuluyor



KILIÇ ÇİFTİ DE ATAKTA



Bu arada Bucalı olan Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve eşi Ahmet Kılıç ile Oktay Gökdemir mahallelerde yoğun bir çalışma içinde. Bu ekip şu an bağımsız hareket ediyor. Deniz Yücel'e yaptığı eleştiriler nedeniyle İl Disiplin Kurlu tarafından partiden 2 yıllığına uzaklaştırılan Gökdemir ilçe başkan adaylığını açıkladı. Gökdemir, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan hakkında herhangi bir karar çıkmadığı için aday olmasında sakınca olmadığını ifade ediyor. Ancak Gökdemir'in adaylığında sorun yaşanırsa bu ekibin Bedri Eren, Suat Bulut, İsmail Yıldız veya Mahsun Vural'dan birini aday olarak çıkarabileceği ifade ediliyor.



ÖZKAN VE YÜCEL MUHALİFLERİ ORTAK HAREKET EDEBİLİR



Özkan ve ekibine Buca tabanının önemli bir kesiminde tepki olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Kılıç çifti ve Gökdemir'in bulunduğu ekibin 'Tuncay Özkan ve Deniz Yücel kırmızı çizgisi' paydasında Tunç Soyer'in ekibiyle ittifaka gidebileceği kulislerde dillendiriliyor. Soyer ekibinin de bu ittifaka sıcak bakabileceği öne sürülüyor.



İLÇE BAŞKANI AKDAĞ YENİDEN ADAY



Buca'da mevcut İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın da Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kalmaz, Barış Özreçber, Hüseyin Duyar gibi isimlerle beraber hareket ettiği konuşuluyor. Akdağ, seçim öncesi Buca'da aday değiştirme operasyonunda Tuncay Özkan ve Deniz Yücel ile birlikte hareket etmiş ve bunun için hazırlanan tutanağa imza atmıştı. Akdağ'ın şu an hem Özkan'ın ekibiyle hem de Soyer ekibiyle yakın temas halinde durarak denge kurmaya çalıştığı kulislerde dillendiriliyor. Ancak, Akdağ'ın aday olmaması halinde bu ekibin Bektaş Gül'ün oğlu Ulaş Gül'ü sahaya sürebileceği de iddialar arasında. Buca'da kongre savaşının üye listelerinin açıklanmasının ardından şiddetleneceği belirtiliyor.

YARIN: KONAK