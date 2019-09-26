Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı. Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, açıklama yapıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı. Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan, "Şuan itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. 8 kişi hafif yaralandı. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tam da havasahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.