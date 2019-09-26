  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası önemli açıklamalar

26.09.2019, 15:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,15:55

Başkan , İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı. Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, açıklama yapıyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı. Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, açıklama yapıyor. Başkan Erdoğan, "Şuan itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. 8 kişi hafif yaralandı. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tam da havasahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN