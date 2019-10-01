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Helen’in fuhuş teknesine baskın

Helen’in fuhuş teknesine baskın
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'te, yakalanmamak için lüks tekneyle uluslararası sularda fuhuş turları düzenleyen ve kendisini "" olarak tanıtan organizatör ile 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Muğla Marmaris'te, yakalanmamak için lüks tekneyle uluslararası sularda fuhuş turları düzenleyen ve kendisini "Sahibe Helen" olarak tanıtan organizatör Hilal Kocataş ile 4 kişi polis tarafından yakalandı. Muğla'ya getirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Kocataş'ın, sosyal medya ve telefonla irtibat kurduğu kişilerden, fuhuş turunun türü ve kaç gün kalacağına göre binlerce lira aldığı, teknedekileri köle olarak kullandığı öğrenildi. Öte yandan, Kocataş'ın banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 150 bin lira bulunduğu, teknede çok sayıda kişinin katıldığı fuhuş turu düzenlediği, İstanbul'dan katılacak olanların depremden dolayı gelemedikleri için bu turun ertelendiği öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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