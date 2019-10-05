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Kuzey 'a hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2019, 09:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019,09:51

'ndan yapılan açıklamda, " kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu" denildi.

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