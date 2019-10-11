Akçakale'de havan saldırısında şehit olan sivillere veda

Dün terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği havan saldırısında Akçakale'de şehit olan 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş için tören düzenlendi.

Türkiye'nin, sınırlarındaki terörün kökünü kazımak için başlatığı Barış Pınarı harekatı başarıyla devam ederken terör örgütü PKK/YPG dün Akçakale'ye havan saldırısı gerçekleştirdi. Kalleş saldırıda 9 aylık bebek Muhammed Omar ve 31 yaşındaki Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş şehit oldu.

Bu hain saldırının ardında Milli Savunma Bakanlığı tespit edilen terör hedeflerini ateş altına alırken Akçakale şehit düşen 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş için tören düzenlendi.

NELER OLMUŞTU?

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılar sonucu biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatılmıştı.

2 SİVİL ŞEHİT OLDU

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı kaydedilmişti. Yaralıların, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtimişti.