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Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

Başkan Erdoğan'dan Trump'a cevap

17.10.2019, 23:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,23:45

Başkan Erdoğan Trump'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi. Başkan , "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." paylaşımında bulundu.

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'den iyi haberler var. Teşekkürler Erdoğan

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