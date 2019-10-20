‘Sıfır Atık Projesi’nde 2020 hedefi büyüdü

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programına katıldı. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020'nin ilk yarısında tüm kamu kurumlarının sisteme entegre edilmiş olacağını belirten Erdoğan, "İkinci yarıda ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak" dedi. Konuşmasında Japonya'nın sıfır atık kasabası Kamikatsu'dan örnek veren Erdoğan, "Sıfır atığın büyük bir değişim hareketi. Bu küçük kasaba, çöpünün yüzde 80'ini dönüştürüyor" diye konuştu.