Sözcü ve Cumhuriyet'ten ilahiyat hazımsızlığı!

Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi TCDD Trafik ve İstasyonları Daire Başkanlığına atanan Abdullah Özcanlı'nın 22 yıllık raylı sistem ve ulaşım tecrübesi hiçe sayarak algı operasyonuna başladı. İki gazetede yayınlanan haberlerin detaylarında Abdullah Özcanlı'nın ilahiyat mezunu olduğuna vurgu yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

TCDD Genel MÜdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında kurum personeli Abdullah Özcanlı hakkında yapılan haber ve paylaşımlar üzerine yaptığı açıklamada, adı geçen personelin 22 yıllık raylı sistem ve ulaşım tecrübesi olduğunu belirtti. TCDD, Abdullah Özcanlı'nın 1997-2015 yılları arasında 18 yıl boyunca İstanbul'daki Kent içi Raylı sistem işletmelerini yapan Metro İstanbul AŞ'de metro ve tramvay trafiğini düzenleyen birim olan İşletme Müdürlüğünde görev yaptığını da hatırlattı.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın kuruluşları ile sosyal medya üzerinden personelimiz Abdullah Özcanlı hakkında olumsuz algı yaratmaya yönelik gerçek dışı bilgilerin yayınlanması üzerine konu ile ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Haberde iddia edildiğinin aksine Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanımız Abdullah Özcanlı'nın 22 yıllık Raylı Sistem ve Ulaşım tecrübesi bulunmaktadır. Abdullah Özcanlı, 1997-2015 yılları arasında 18 yıl boyunca İstanbul'daki Kent içi Raylı sistem işletmelerini yapan Metro İstanbul AŞ'de metro ve tramvay trafiğini düzenleyen birim olan İşletme Müdürlüğünde görev yapmıştır. Bu müdürlükte sırasıyla; işletme şefliği, işletme müdür yardımcılığı ve 2008-2015 yılları arasında 8 yıl boyunca da İstanbul'daki bütün metro hatlarının istasyon ve tren trafiğinden sorumlu İşletme Müdürlüğü görevini yürütmüştür.







İŞTE CUMHURİYET GAZETESİ'NİN O HABERİ...

2016-2017 yılları arasında Metrobüs hatlarının verimlilik projesini hayata geçirerek %20 kapasite artışı sağlamıştır. Bu proje kapsamında "Company of the Year-Transportation (2017) Uluslararası Stevie Gümüş Ödülü" alınmıştır. Bu proje ile ilgili kayıtlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT Genel Müdürlüğü'nde mevcut olup idare yetkililerinden temin edilmesi mümkündür. 2018 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından işletilen Bursa terminali otobüs hatlarında yaptığı verimlilik çalışmasıyla %10'un üzerinde araç tasarrufu sağlanmıştır. Bununla ilgili kayıtlar da BURULAŞ Genel Müdürlüğü'nde mevcuttur. Ülkemizdeki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir belediyeleri de dahil olmak üzere tüm kent içi raylı sistem işletmecilerinin üye olduğu TÜRSİD (Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği)'nin kurucularından olan Özcanlı, Trafik ve İstasyon Yönetimi Komisyonunu kurmuş ve Metro İstanbul'un bu alanda sahip olduğu bilgi birikimini ve işletmecilik tecrübesini Ülkemizde yeni açılan tüm raylı sistem işletme ve idarelerine aktarılmasını sağlamıştır. 2011-2015 Yılları arasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından standart ve yeterlikleri hazırlatılan demiryolu ile ilgili Raylı Sistem mesleklerinin standart ve yeterlilik hazırlama süreçlerinde görev almıştır.





22 YILLIK TECRÜBEYİ HİÇE SAYDILAR



Bazı basın kuruluşlarında yer alan tecrübesiz ve liyakatsiz yönetici suçlamalarına hedef olan Abdullah Özcanlı'nın 22 yıllık ulaşım sektöründeki tecrübesi, 23 yıl önce sadece 6 ay süreyle pazarlama elemanı olarak çalıştığı şirkete dayandırılarak "İBB'DE MEZBAHANEDE İŞE BAŞLADI" ve "HIZLI TREN GİBİ HIZLA YÜKSELDİ" manşetiyle bilinçli olarak gizlenmiştir.

İLAHİYAT MEZUNU OLMASI RAHATSIZ ETTİ



Öte yandan İlahiyat Fakültesi mezunu olması sebebiyle liyakatsiz olduğu ve kayırmacılık yapılarak atandığı imasıyla 22 yıllık ulaşım sektöründe çeşitli görevlerde ve sektör meslek kuruluşlarındaki başarılı faaliyetleri yok sayılarak çalışanımız ve Teşekkülümüz, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Kamuoyunu yanlış ve önyargılı şekilde yönlendirme amacı taşıdığı açıkça görülen yukarıdaki haber başlığı ve içeriği, kamuoyunu doğru ve yansız bilgilendirme sorumluluğu bulunan tarafsız gazetecilik anlayışı ile asla bağdaşmamaktadır. Bu haberle ilgili tekzip süreci başlatılmış olup Teşekkülümüzün itibarsızlaştırılmasına yönelik hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuz kamuoyuna saygıyla duyurulur."