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’ alemde

‘Bitcoin Safiye’ alemde
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Ortadan kaybolduktan bir hafta sonra ’da alem yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ve tepkiler üzerine hesabını kapatan , alkol masasında şarkı söylerken çekilen görüntüleriyle pes dedirtti

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Yüce, kurbanlarının paralarını İstanbul Beyoğlu'nda Balık Pazarı'ndaki içkili mekanlarda yiyor. Dolandırdığı kişilerden 380 milyon liralık servete sahip olan Bitcoin Safiye'nin ortadan kaybolduktan sonra dostları ile İstanbul'un ünlü mekanlarında çekilmiş görüntüleri pes dedirtti.

'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri...

ŞARKIYA EŞLİK EDİYOR

Beyoğlu Balık Pazarı'nda ünlü bir mekanda, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Safiye Gökçen Yüce, gelen tepkiler üzerine hesabını kapattı.

PARALAR HARAM OLSUN

Görüntülerin Adana'da yaşayan mağdurlardan birinden temin ettiğini belirten mağdur M.S, "Bitcoin alması için verdiğimiz paraları geri isteyince Safiye Gökçen Yüce, İstanbul'a kaçmış. Henüz kimsenin haberi olmadığı için Yüce, alkollü bir mekanda eğlenirken cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabına yüklemiş. Skandal patlak verince sosyal medya hesabını kapattı. Yüce, tepkileri azaltmak için avukatı aracılığıyla savcılığa paraları geri ödeyeceğini ancak kaldıraç yöntemiyle paraları batırdığını söylemiş. Bunlar klasik dolandırıcı taktiği. Halen İstanbul'da eğlence mekanlarında görüldüğü söyleniyor. Paraları batırdım demiş ancak bizim paraları alemde yiyor. Mağdur ettiği insanlardan aldığı paralar haram olsun" dedi.

İHSAN KARATAŞ

'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri...

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