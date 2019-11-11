Büyükşehir’de kaynak yaratma seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyede yeni kaynak yaratmak ve birçok kalemde tasarrufa gitmek için çalışma başlattı. Yeni gelir kaynakları için hayata geçirilecek ilk proje de belli oldu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyede yeni kaynak yaratmak ve birçok kalemde tasarrufa gitmek için çalışma başlattı. Yeni gelir kaynakları için hayata geçirilecek ilk proje de belli oldu. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi'nin merhum Başkanı Ahmet Piriştina dönüminde görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle kaldırılan belediye otobüslerinin dış yüzeyine reklam alma uygulamasını yeniden hayata geçirecek. Bu arada alınacak tasarruf tedbirleri çerçevesinde bazı projelerden vazgeçilme ihtimali de gündemde.

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantısının gündemine belediye otobüslerinin duraklarındaki reklam alanları, otobüslerin dış yüzeylerinin reklam alanları, otobüs içi dijital bilgi platformu kurulumu, otobüs içi, otobüs durak ve aktarma merkezleri yolcu bilgelendirme sistemi kurulumu ve sabit reklam alanları kullanım hakkının 7 yıl süre ile kiralanması konusu da alındı. Meclis'te Başkan Tunç Soyer'in bununla ilgili verdiği önerge görüşülecek.

YENİ ASIR'A AÇIKLADI

YENİ Asır'a açıklamalarda bulunan Soyer, "Yıllar sonra otobüslere reklam alma uygulamasına neden gidiyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kaynak yaratmak zorundayız. Ciddi biçimde bir kaynak ihtiyacımız var. Yani hem İller Bankası hem de merkezi idareden gelen paylarda büyük düşüşler var. Mutlaka bir kaynak yaratmamız lazım. Bu da onlardan biri." Soyer, otobüslere reklam alınmasıyla görüntü kirliliği oluşacağı şeklinde eleştiriler gelebileceğinin belirtilmesi üzerine de "Gelebilir. Onları da dinleriz tabii ama şu an kaynak yaratmak daha acil bir konu" dedi. Soyer, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı projelerden vazgeçme durumu da olabilir mi?" şeklindeki soruya "Onlar da olabilir. Bunları derli toplu hale getirmek için üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ