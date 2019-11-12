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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

12.11.2019, 08:37 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019,10:10

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 12 şüpheli de gözaltına alındı.

AA

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