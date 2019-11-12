İzmir'de suç örgütü operasyonu

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir'de nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını S.A'nın yaptığı, aralarında örgütün üst düzey yöneticisi konumunda olduğu ileri sürülen C.Ç, V.Ö, S.Ş, M.Ş, S.G, Ö.B. ve B.A'nın da bulunduğu, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA