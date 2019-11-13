Arsanın altından aşk hikayesi çıktı

İzmir Büyükşehir’in satışını gündeme getirdiği İstanbul Beyoğlu’ndaki arsanın geçmişinden çarpıcı bir hikaye çıktı. Arsayı İzmirli öğrencilere yurt yapmak için dönemin Belediye Başkanı Faruk Tunca’nın aldığını tespit eden Yeni Asır, Başkan’ı bu konuda teşvik eden kişinin de ikinci eşi Avrupa Güzeli Günseli Başar olduğunu ortaya çıkardı. İkilinin fırtınalı evlilikleri ve İzmir bağlarını sizler için derledik...

ERHAN GÜLENÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1959'da kentten giden öğrencilere yurt yapmak için satın aldığı İstanbul Beyoğlu Sururi Mahallesi'ndeki yaklaşık 697 metrekarelik arsayı satmak istemesi bir süredir gündemde yer alırken bu arazinin altından müthiş bir hikaye çıktı. Arsayı 1959'da satın alan devrin DP'li İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca'yı bu arsanın almak için teşvik edenlerden biri de Avrupa Güzeli eşi Günseli Başar'dı. Tunca ve Başar'ın evliliği ve ardından 1960'daki askeri darbe ve sonrasında yaşananların öyküsü ise adeta bir film gibi. Bu öykünün içinde İzmir Kordon'daki dalgalı kaldırımlardan Büyük Efes Oteli'ne, İkiçeşmelik Yolu'ndan Varyant'a kadar İzmir'in simgesi birçok yer de bulunuyor.



TÜRKİYE'YE İLKİ YAŞATTI



Günseli Başar, 1951'de daha 19 yaşındayken önce Türkiye Güzeli seçildi, ardından İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 'Avrupa Güzellik Kraliçesi' yarışmasında birinci oldu. Bu birincilik, Türkiye'nin güzellik yarışmalarında Avrupa'da kazanılmış ilk birinciliği olarak tarihe geçti. Başar, yurtta büyük coşkuyla karşılandı. İstanbul'dan Ankara ve İzmir'e trenlerle özel olarak gezdirildi. Avrupa Güzeli, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde yaptırılan ve üniversitenin simgesi olan 1955'te açılan Atatürk ve Gençlik Anıtı için de modellik yaptı. Başar, aynı yıl kendisinden 18 yaş büyük milyoner işadamı Kutsi Beğdeş'le evlendi. Ancak boşanmaları da evlenmeleri gibi çok hızlı oldu.





İZMİR'İN YAKIŞIKLI BAŞKANI



Bu arada 1955'te yerel seçimini İzmir'de Demokrat Parti kazandı. O dönem belediye başkanları belediye meclisi içinden seçiliyordu. Nitekim seçimde önce Enver Dündar Başar seçildi. O, 1957 yılında milletvekili olunca da, yerine Başbakan Adnan Menderes'in isteğiyle avukat Faruk Tunca getirildi. Tunca da ilk evliliğinde mutluluğu yakalayamamıştı. Çapkınlığıyla tanınan Tunca, bir davette karşılaştığı Güzeli Başar'a aşık oldu. Tunca, Başar'ı kısa sürede evliliğe ikna etti. Çift 17 Mart 1958'de Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdi. Aynı akşam da Küçük Kulüp'te bir davet verdi.



AVRUPA GÜZELİ ALDATILDI



Çift, Tunca ailesinin Birinci Kordon'daki yalısına yerleşti. Bu süreçte Tunca, Başar'a İtalya'nın Floransa kentinde stilistlik eğitimi aldırdı. Ancak rivayete göre Günseli Başar, evliliğinde mutlu olmadı. Hatta nikah öncesinde, annesine nikah memuruna "Hayır" demeyi düşündüğünü bile söyledi. Nitekim, bir süre sonra aldatıldığı haberleri almaya başladı. Hatta rivayete göre eşini kendi evlerinde sevgilisi ile yakaladı. O dönemde Tunca, şehrin başarılı yöneticisiydi Başar ise, yapayalnızdı. Bu yüzden İstanbul'a annesinin yanına gitti. Hemen ardından da hamile olduğunu öğrendi.



DARBE İLE HAYATLARI DEĞİŞTİ



Türkiye 1960'da çalkantılar yaşadı. Mayıs ayında Menderes ile görüşmek için Ankara'ya giden Faruk Tunca, ardından eşinin yanına İstanbul'a geçti. Niyeti karısını alıp İzmir'e dönmekti. Rivayete göre, o günlerde Günseli Başar da eşine "Artık boşanalım, bu çocuğu da aldıralım" demeyi düşünüyordu. Fakat Başar bunları aklından geçirirken 27 Mayıs darbesi oldu. Başar ailesinin İstanbul'daki komşuları Tunca'yı ihbar etti. Tankla evin önüne gelen askerler Tunca'yı ellerine kelepçe takıp Yassıada'ya götürdü.Bu süreçte Günseli Başar eşyalarını almak için geldiği İzmir'de kocası nedeniyle hakaretler gördü. Bir taksiyle havaalanına doğru yola çıktı ve bu sırada kanaması başladı. Buna rağmen havaalanında eşyaları tek tek arandı ve neredeyse tamamı taklit olan takılarının bir kısmına el kondu. Ertesi gün ise gazetelerde ise "Günseli Başar 10 kilo mücevher kaçırırken yakalandı" manşetleri atıldı. Oysa soruşturma bile geçirmemiş, sadece uçağa biraz geç binip İstanbul'a dönmüştü. Tunca, Yassıada'da Menderes'le birlikte 2.5 yıl hapis yattı. Hayli zorlu bir hamilelikten sonra, Günseli Başar bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızı Aslı, ancak 3 yaşında babasıyla tanıştı. Faruk Bey hapisten çıktıktan sonra 1964'te eşinden boşanan Başar, çok sonraları verdiği bir röportajda bu evlilik için "boşanmak kolay olmadı" ifadesini kullanırken, "Kadınlara, erkekleri parası için tercih ettikleri söylenir; beni de erkekler unvanım için tercih etti. Onların gerçek yüzünü görünce boşanmak istedim. İlkinden kolay boşandım, ikincisinden boşanmama memleketin koşuları izin vermedi..." dedi.



SON NEFESİNE KADAR BAKTI



Tunca ve Başar, boşanmalarına rağmen görüşmeyi sürdürdü. O dönem Faruk Tunca, yaşam tarzından dolayı kızı Leyla Tunca'yı 1966 yılında evlatlıktan reddetti. İzmir tarihinin yaşayan tanıklarından Sancar Maruflu'nun anlattığına göre Leyla Tunca bu süreçte bir hastalığa yakalandı. Bu hastalığın ardından Günseli Başar'ın da teşvikiyle baba Tunca kızını affetti. Ancak, Leyla bir süre sonra intiharı seçti. Maruflu'nun aktardığına göre Tunca ve Başar ise, 1980'lerde İstanbul Moda'da Tunca ailesine ait evde birlikte yaşadı. Başar, 1989'da son nefesini verene kadar kızı Aslı'nın babası Faruk Tunca'ya baktı.





KORDON'A DALGALI TAŞLARI ONLAR GETİRDİ



İzmir ile özdeşleşen siyah-beyaz rengindeki dalgalı kaldırımlar, geçmişte Kordon boyunca uzanıyordu. Günümüzde ise sadece Pasaport Vapur iskelesi ile Konak Pier arasındaki sahil şeridinde yer alıyor. İşte, bu dalgalı taşların hikayesi Günseli Başar'a uzanıyor. Başar bir yurt dışı seyahati sırasında uğradığı Brezilya'da, Rio de Jenerio'nun Copacabana sahillerinde gördüğü deniz dalgalarını andıran döşemelerden çok etkilendi. İzlenimini eşi Faruk Tunca ile paylaşınca Kordonboyu bu taşlarla döşendi.



BÜYÜK EFES'İ VE VARYANT'I BİTİRDİ



Sancar Maruflu'nun verdiği bilgiye göre Faruk Tunca, başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdi. İkiçeşmelik yolunun açılması çalışmalarını başlatan isim oldu. Büyük Efes Oteli'nin inşaatı onun döneminde bitirildi. Yine bugün Konak Varyant'taki yol da onun döneminde bitirildi.



GEÇİRDİĞİ KAZA DÖNÜM NOKTASI OLDU



1970'li yıllarda bir süre "Günseli Oradaydı" adlı bir köşesi olan Başar, 1978'de ünlü aktris Itır Esen'in de bulunduğu araçla geçirdiği trafik kazasıyla iş hayatını bıraktı. Yüzüne 33 dikiş atıldı. Sol kolu dirsekten koptu ve defalarca ameliyat oldu. İyileştikten sonra da tek işi sosyal etkinlikler oldu. Babasından aldığı emekli maaşı ve İstanbul Etiler'deki evinin kirasıyla geçindi. 1995 yılında Bodrum Turgut Reis'e yerleşen Günseli Başar, bol bol resim yaptı. Nisan 2013'te İstanbul'da 81 yaşında yaşamını yitiren Başar, Bodrum Turgut Reis'te toprağa verildi.



KENT ESTETİĞİNE KATKISI OLDU



Anlatıldığına göre, Günseli Başar bir gün Kadifekale'ye çıktı... Baktığında İzmir'de Kültürpark haricinde neredeyse hiç yeşil alan olmadığını gördü. Bunu eşi Faruk Tunca'ya da aktardı ve bir ağaç kampanyası başlatıldı. Başar'ın kent estetiğine birçok katkısı oldu.