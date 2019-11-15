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davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

15.11.2019, 15:46

Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları ile hafızalara yer eden 'un davası hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bu noktada; tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan Emine Bulut kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. Bakanlık olara 6284 kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için; Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliği içinde sürdüreceğimizi Ve hukuki süreçlerin tümünün sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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