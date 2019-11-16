Onur Soyer İZTAV’daki görevinden istifa etti

İzmir'i dünya ölçeğinde tanıtmak, şehrin tanıtım politikalarını oluşturmak, kültür ve doğa mirasını yaşatmak amacıyla 2000 yılında kurulan İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'ndan istifa haberi geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer vakıftaki genel sekreterlik görevinden ayrıldı.

İzmir'i dünya ölçeğinde tanıtmak, şehrin tanıtım politikalarını oluşturmak, kültür ve doğa mirasını yaşatmak amacıyla 2000 yılında kurulan İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'ndan istifa haberi geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer vakıftaki genel sekreterlik görevinden ayrıldı. Tunç Soyer ile birlikte değişen vakfın yeni yapısında genel sekreterlik görevine getirilen kardeş Soyer'in konumu tartışmalara neden olmuş, belediye bütçesinden aktarılan 9 milyon TL'lik kaynak da meclis toplantılarında ana gündem maddesi haline gelmişti.