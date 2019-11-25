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'den 'ye mesaj: İftiracıyı cezalandırın

Muharrem İnce'den CHP'ye mesaj: İftiracıyı cezalandırın

25.11.2019, 11:41

Kendisine kurulan ile ilgili yeni bir açıklama yapan , "Bana iftira ve kumpas olduğu ortada. yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı..." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan "Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce, ''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır'' dedi.

Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"BULUP CEZALANDIRMALI"
''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.

"ŞAŞIRMASINLAR"
O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.''

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