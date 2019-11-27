Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.
AA
Ankara'da vergi dairesi önündeki bombalı saldırıyla ilgili karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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