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'da vergi dairesi önündeki ilgili karar

Ankara'da vergi dairesi önündeki bombalı saldırıyla ilgili karar

27.11.2019, 18:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,18:29

'da vergi dairesi önünde 2018'de / mensuplarınca düzenlenen ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da vergi dairesi önünde 2018'de PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

AA

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