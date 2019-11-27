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, Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

27.11.2019, 22:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,22:24

Dışişleri Bakanı , Genel Sekreteri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

DHA

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