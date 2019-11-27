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'dan 'a çok sert cevap

Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'a çok sert cevap

28.11.2019, 00:08

İngiliz gazetesinin "İngiliz şirket Baykar'a sistem satmasaydı, şu anda İHA alanında global bir güç olamazdı." iddiasına Müdürü 'dan yanıt geldi.

The Guardian'da bugün Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı yayımlanan bir haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi.

Bu iddiayı sosyal medyadan dile getiren gazeteciye Twitter hesabı üzerinden cevap veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te. Kendi göbeğini kendin kes."

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