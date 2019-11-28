Başkan Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.AA
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