  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Subianto'yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti

28.11.2019, 19:52

Türkiye Cumhurbaşkanı , Endonezya 'nu kabul etti. Kabulde, da hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

AA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN