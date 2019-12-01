Menemen’de yol kenarında yürüyen Ozan Çavuşoğlu, bir aracın çarpması sonucu savruldu. Yaralı halde iki aracın daha çarptığı genç yaşamını yitirdi
İzmir'in Menemen ilçesinde Ozan Çavuşoğlu, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza E87 karayolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28), yol kenarından yaya olarak Menemen'e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Bu sırada seyir halinde olan iki araç da Çavuşoğlu'na çarptı. Talihsiz kaza sonucunda genç yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜLER BULUNACAK
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.
3 otomobilin çarptığı yaya öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.