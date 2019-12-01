  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 3 otomobilin çarptığı yaya öldü

3 otomobilin çarptığı yaya öldü

3 otomobilin çarptığı yaya öldü
Giriş Tarihi: 1.12.2019

Menemen’de yol kenarında yürüyen , bir aracın çarpması sonucu savruldu. Yaralı halde iki aracın daha çarptığı genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde Ozan Çavuşoğlu, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza E87 karayolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28), yol kenarından yaya olarak Menemen'e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Bu sırada seyir halinde olan iki araç da Çavuşoğlu'na çarptı. Talihsiz kaza sonucunda genç yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER BULUNACAK

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 otomobilin çarptığı yaya öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN