3 otomobilin çarptığı yaya öldü

Menemen’de yol kenarında yürüyen Ozan Çavuşoğlu, bir aracın çarpması sonucu savruldu. Yaralı halde iki aracın daha çarptığı genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde Ozan Çavuşoğlu, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce savrulurken, seyir halinde olan iki aracın daha çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kaza E87 karayolu Menemen istikametinde meydana geldi. Ozan Çavuşoğlu (28), yol kenarından yaya olarak Menemen'e istikametine doğru yürüdüğü esnada bir aracın çarpmasıyla metrelerce savruldu.



OTOPSİ YAPILACAK



Bu sırada seyir halinde olan iki araç da Çavuşoğlu'na çarptı. Talihsiz kaza sonucunda genç yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SÜRÜCÜLER BULUNACAK



Kazayla ilgili soruşturma sürerken, polis tanık beyanlarından yola çıkarak çarpan sürücüleri bulmak için çalışma başlattı.