Gökdelen bekliyor kavga yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Zorlu Holding’in Pasaport’a yapacağı gökdelenle ilgili yaptığı açıklamalar kentte tartışmalara neden oldu

TOLGA TEKİN

İzmir'de Zorlu Holding'in Pasaport semtindeki tütün depolarının bulunduğu alanda yapacağı 60 katlı gökdelen kentin bir numaralı gündem maddesi oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, "Kentin kalbine hançer gibi saplanacak. İçime sinmiyor, gerekli hukuksal çalışmayı başlattık, kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek karşı çıktığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise "Yatırımcıyı küstürmemek lazım" diyerek sıcak baktığı gökdelen ile ilgili farklı açıklamalar geliyor. Soyer'in son açıklamasında meslek odaları ile ilgili kullandığı ifadeler tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Yaşanan tartışmalara AK Parti cephesinden ise farklı bir tepki geldi.



TOPU, KONAK'A ATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zorlu Holding'in Pasaport'a yapacağı gökdelenle ilgili yaptığı açıklamalara gelen tepkilere isyan etti. Soyer, "Bu kentin silüetini bozar. Ancak yasal olarak haklarını almışlar. Benim bunu değiştirme yetkim yok. Bununla ilgili yapılacak tek şey var. 7 kat otoparkı yerin altına alınmasıyla ilgili yatırımcıyla müzakere etmek. Ben de istemiyorum. 'Yaptırmam demek' boş. Herkes bunu duymak istiyor ama bu popülizm. Ben sahtekarlık yapamam. Yalan söyleyemem. Konunun bizle hiçbir ilgisi yok" dedi.

3 KEZ YASAL GİRİŞİM

Gökdelen projesinin iptali için 3 kez yasal girişimde bulunulduğunu ve her seferinde yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Başkan Soyer, "Konak Belediyesi imza atmış, ruhsat vermiş. Benim İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunu iptal etme yetkim yok. Gökdelenin Pasaport bölgesine yapılmasının doğru olup olmadığını Konak Belediyesi'ne sormak lazım. Bu benim işim değil. Yetkiyi veren kimse İzmirliyi küstürüp küstürmediğini ona sormak lazım. İzmir'in yatırımcıya ihtiyacı var. İzmir'de yatırımcı olmak zorunda. Yanlış varsa onu Konak Belediyesi'ne sormak lazım" dedi. İzmir'deki yatırımların meslek odaları tarafından engellendiği yönünde bir algı olduğunu söyleyen Soyer, "Ben İzmir'de yatırımcının 'istemezükçü' diye bir camiadan çektiğini düşündüğünü düşünüyorum. Yatırımcı diyor ki 'İzmir'de yatırım yapılmaz. Mimarlar odası, mühendisler odası, peyzaj mühendisleri karşı çıkar, dava açar' diyor. Bu iklim doğru bir iklim değil. Bütün yatırımcılar hain değil. Ben bir algıyı söylüyorum. Böyle bir algı var mı, yok mu? Belki de bazılarımızın bilmediği bir şey söylüyorum. Yatırımcıda böyle bir algı var. Bu da hafife alınacak bir şey değil. Yatırımcı da 'İzmir'de iş yapılmaz kardeşim, istemezükçü bir grup var, bunlar bize yatırım yaptırmaz' algısını haklı kılmıyor. Bu benim fikrim değil. Asla yanlış anlaşılmasın. Bunun bir algı olduğunu söylüyorum. Doğruluğu yanlışlığı ayrı bir şey" dedi. Zaman zaman gelen kentte oluşan itirazları değerlendiren Soyer, "O yatırımcı gitsin, öbürü de gitsin, kim gelsin abi? Hangi yatırımcı gelsin" diye konuştu.

SOYER'DEN BEKLEMEZDİK

Soyer'in bu açıklaması büyük yankı buldu. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in meslek odalarıyla ilgili açıklamasını kendisine yakıştırmadıklarını söyledi. Alpaslan, "Soyer'in bu açıklamayla sanki 'meslek odaları yatırım istemiyor' gibi anlam çıkarması bizi şaşırttı. Meslek odaları hiçbir zaman İzmir'e yatırım gelmesine ve gelişim göstermesine engel olmaz. Biz sadece kurallara uymayan ve kente zararlı olan girişimlere karşı harekete geçiyoruz" diye konuştu. Bu arada Başkan Soyer'in kendilerini hedef alan açıklamalarına büyük tepki gösteren meslek odalarının, TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu çatısı altında olağanüstü toplantı yapma kararı aldıkları ve bu toplantıda yapılan açıklamaların değerlendirileceği öğrenildi.



BATUR: GERİ ADIM ATMAYACAĞIM

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur da yaptığı son açıklamada, "Ben hem mimar olarak hem de Konak Belediye Başkanı olarak, seçim sürecinde kentin tam merkezinde, üstelik eski kent dediğimiz alan içinde bu tür yüksek yapılara karşı olduğumu ifade etmiştim. Bizim parti programımız da bu yönde. Bu yapı kentin kalbine bir hançer gibi saplanacak demiştim. Bu bakışımızdan ve duruşumuzdan geri adım atma niyetimiz yok" diye konuştu. Batur, mahkeme süreci tamamlandığında yargı kararını uygulayacağını söyledi.



HIZAL'DAN İYİ POLİS KÖTÜ POLİS BENZETMESİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Tunç Soyer'in, kendilerinin yıllardır savundukları tezin farkına vardığını ifade etti. Hızal, "Konak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlarının bu gibi konularda basın yolu ile atışması kente fazlasıyla zarar veriyor. Kendi aralarında bir anlaşmazlık varsa bunun için yapılması gereken belli. Aksi halde İzmirlinin aklıyla alay eder gibi böylesine hassas bir konuda 'iyi polis-kötü polis' oynanmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.