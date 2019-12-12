Zorlu Holding'in İzmir Pasaport'ta yüz milyonlarca dolar yatırımla inşa etmek istediği gökdelen kent siyasetinde taşları yerinden oynattı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur arasında 31 Mart öncesinde Büyükşehir adaylığı için yaşanan rekabet, gökdelen tartışmasıyla bikrlikte derin bir çatlağa dönüştü...



ADAYLIK REKABETİ YAŞADILAR

Baştan anlatırsak... Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 31 Mart seçimlerine 6 ay kala aday olmayacağını açıklamasının ardından bu koltuk için Soyer ve Batur'un adları ön plana çıkmıştı. Adaylığı çok isteyen iki isim arasında bir rekabet yaşanmıştı. Bu süreçte CHP İl Başkanı Deniz Yücel, tavrını Batur'dan yana koydu. Sonunda ipi, Kılıçdaroğlu'nun yıllardır kafasındaki isim olduğu belirtilen Soyer göğüsledi. Bu süreç iki isim arasında ister istemez bir soğukluk yarattı. Bu durum CHP'nin İzmir il kongresi sürecine de yansıdı. Batur, Büyükşehir adaylığı için kendisini destekleyen mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'e tam destek verdi. Soyer ise aday belirleme ve seçim döneminde anlaşmazlıklar yaşadığı Yücel'in yeniden il başkanı olmasını istemedi. Bu çerçevede Soyer'e yakın siyaset yapan İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ve Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kongre sürecinde Yücel'e karşı bayrak açtı.



ÇATLAK, SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Aralarında böyle bir rekabet yaşayan Soyer ve Batur, gökdelenle birlikte tam karşı karşıya geldi. Batur, "Bu gökdelen İzmir'in kalbine hançer gibi saplanacak. İçime sinmiyor. Gerekli hukuksal çalışmayı başlattık, kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Projeye sıcak yaklaşan Soyer ise, Batur'un bu sözlerine atıfta bulunarak, "Ben 'İçime sinmiyor, ben bunun iptali için elimden geleni yapacağım' diyerek yalan söylebilirdim ama doğru söyleyerek hedef tahtası olmayı göze aldım" ifadelerini kullandı. Soyer ayrıca Batur'un 'hançer' söylemini eleştiren sözler sarf etti. Soyer, İzmir'de yerel yönetimlerin bir numaralı koltuğunda oturuyorsa kent merkezinin bulunduğu Konak'ın Belediye Başkanı Batur da iki numaralı koltuğunda oturuyor. İki isim arasında oluşan bu çatlak, sonraki süreçte bir savaşa dönüşme potansiyeli taşıyor.



İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEKTİR

Bu arada Soyer, kentte dev projelerin hemen hemen hepsine dava açan meslek odalarının 'istemezükçülük' olarak nitelendirilen bu tavrını CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk kez açık açık dile getirme cesaretini gösterdi.



Meslek odaları bugüne kadar CHP'yle hep yakın ilişki içerisinde olmuştu. Odalar seçim dönemi ve sonrasında da Soyer'e net bir destek vermişti. Ancak, odaların yatırımlar konusunda gösterdiği ve kente büyük zarar veren defansını birinin bu şekilde dile getirmesi gerekiyordu. Soyer de bunu yaptı. Soyer'in bu çıkışı, meslek odaları ile CHP ve Büyükşehir ilişkilerinin bundan sonraki seyrini derinden etkileyecektir.

Özetle, gökdelen tartışmasının ardından İzmir, siyaset açısından asla eski İzmir olmayacaktır. Bu tartışmaların yansımalarını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

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