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yalanı formatladı! 'in eski elemanı...

FOX TV yalanı formatladı! Yemekteyiz'in eski elemanı...

13.12.2019, 09:24

'de yayınlanan '' adlı yarışma programına sadece kaynanaları ekleyerek ’nin “’la Sofrada”ya dönüştürdüğü ortaya çıktı. , programının aynısını yapan FOX’u hırsızlıkla suçladı.

TV8 tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen Fox TV; Zuhal Topal'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürmüştü. Bu şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin, biri Ramazan Uzan olmak üzere üç kişi olduğunu belirtti.


Skandal da tam bu noktada patlak verdi. Çünkü Yemekteyiz'in, Show TV'de yayınlandığı dönemdeki jeneriklerinde Ramazan Uzan'ın ismi açıkça görülüyor. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi Fox TV'de yayınladı.


Fox TV'nin laf cambazları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hâlâ ses soluk yok...


Sabah

Fox TV'den yalan üstüne yalan! Foyaları ortaya çıktı...
Fox TV'deki Sofrada'nın sunucusu Zuhal Topal kendi kazdığı kuyuya düştü
Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama: FOX TV hırsızlık yaptı sonra da para teklif etti

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